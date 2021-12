Prefeitura de Porto Alegre vai antecipar o pagamento intregral do 13º do funcionalismo

O prefeito Sebastião Melo anunciou nesta quinta-feira (2) a antecipação de 100% do 13º salário do funcionalismo no dia 13 de dezembro. Durante uma live transmitida pelo Facebook com a presença do vice-prefeito Ricardo Gomes e de diversos secretários, Melo disse que o pagamento poderia ter sido feito já na semana passada, mas por arranjos burocráticos, foi preciso aguardar.

“O dinheiro já está disponível, vamos rodar uma folha extra. Já pedi para que no ano que vem não seja assim e que no dia que tiver o dinheiro seja possível pagar”, disse Melo.

O pagamento inclui 31.340 servidores ativos, inativos e pensionistas das administrações direta e indireta, exceto Carris, Procempa e EPTC. A folha bruta soma R$ 205 milhões.

Segundo o prefeito, a responsabilidade com as contas da prefeitura e uma nova estratégia de facilitar a regularização pelos contribuintes resultou em um fechamento de ano com equilíbrio, mesmo em um cenário de crise econômica em razão da pandemia.

Além de não incrementar alíquotas, a prefeitura reduziu o ISS dos setores de alta tecnologia, inovação e eventos e cancelou os aumentos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) previstos para os próximos quatro anos. No âmbito da receita, com o programa Recupera POA, que vai até 30 de dezembro, o município já negociou R$ 415 milhões em débitos de impostos dos contribuintes.