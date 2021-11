Onyx: Nós devemos virar agora a casa dos 2,5 milhões empregos

A poucas horas da divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de outubro, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira (30) que o Brasil deverá "continuar crescendo" na criação de emprego formal, devendo "virar" a casa das 2,5 milhões de vagas formais criadas em 2021 - dado fechado no acumulado dos nove primeiros meses do ano, e divulgado em outubro. "E é o anúncio que deveremos fazer agora no meio dessa tarde", afirmou o ministro em participação no 93º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC).

"Nos dois anos e meio primeiros do presidente Jair Bolsonaro, na maior pandemia, nós devemos virar agora a casa dos 2,5 milhões empregos, já viramos no mês passado e devemos continuar crescendo, e é o anúncio que deveremos fazer agora no meio dessa tarde", disse Onyx, segundo quem, "se tudo correr bem até dezembro", o Brasil terá um recorde histórico de 20 anos na geração de emprego formal.