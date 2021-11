Imposto sobre Vendas a Varejo é incluído no Recupera POA

Foi aprovado, na sessão ordinária desta segunda-feira, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o projeto que inclui o Imposto sobre Vendas a Varejo (IVV) ao programa de recuperação fiscal Recupera POA.

O Recupera POA é um programa do governo municipal criado este ano, por conta da pandemia, para auxiliar os contribuintes de Porto Alegre a regularizarem seus tributos.

De acordo com o líder do governo, Idenir Cecchim (MDB), com a inclusão desse imposto no programa de recuperação fiscal, a prefeitura poderá recuperar em torno de R$ 860 mil.

A sessão também foi marcada por diversas homenagens, uma delas foi em razão dos 180 anos da Polícia Civil. A homenagem foi requerida pela vereadora Comandante Nádia (DEM), e contou com a presença da chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor. Também foi homenageado na sessão de ontem o programa Sala de Redação, da rádio Gaúcha.

Em tribuna popular, Roni da Silva, presidente da Adegabam-RS, discursou no plenário em razão da Semana do Garçom. Roni criticou a falta de políticas públicas direcionadas aos profissionais do setor de alimentos, uma categoria bastante atingida pela pandemia.