Meirelles vai auxiliar no plano econômico de Doria

Dois dias após vencer as prévias presidenciais do PSDB, o governador João Doria confirmou nesta segunda-feira que seu secretário da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), aceitou o convite para participar da equipe que vai coordenar seu plano de governo na área econômica.

Numa referência ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não terá um "posto Ipiranga" no time. Na campanha presidencial de 2018, Jair Bolsonaro usou essa expressão para apresentar o economista chefe de sua equipe.

Segundo o tucano, o grupo dedicado à elaboração de seu plano de governo econômico terá seis nomes de destaque da área "com o mesmo protagonismo". A composição completa do grupo deve ser anunciada até o fim desta semana. A economista Ana Carla Abrahão é um dos nomes cotados, assim como o de Armínio Fraga. O ex-presidente do Banco Central é bem visto entre os principais interlocutores de Doria e mantém relação próxima com o governador.

Em entrevista coletiva no diretório do PSDB-SP, Doria exaltou o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e os adversários Eduardo Leite e Arthur Virgílio, mas negou que tenha convidado o governador gaúcho para coordenar sua campanha em 2022.

Questionado sobre uma possível aliança com o ex-ministro Sergio Moro (Podemos), Doria fez elogios ao ex-juiz da Lava Jato e disse que tem um encontro marcado com ele e a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), quando voltar de uma viagem a Nova York no domingo.

O governador embarca hoje, para os Estados Unidos, onde inaugura escritório da InvestSP (Agência Paulista de Promoção e Investimentos).