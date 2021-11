Governo pagará metade do 13º salário de 2021 nesta segunda-feira

O governo do Estado pagará na segunda-feira (29) a metade do 13º salário de 2021 dos servidores do Executivo, cuja parcela está estimada em R$ 700 milhões. Um total de 50% da remuneração líquida será creditado neste final de novembro e o restante do valor será depositado em 20 de dezembro, quitando a folha natalina. O pagamento em dia do 13º não ocorria no Estado desde 2015.

Com o depósito nas datas corretas, o Tesouro do Estado terá uma economia em 2022, estimada em cerca de R$ 140 milhões que seriam decorrentes das indenizações pelo atraso aos servidores. O subsecretário do Tesouro do Estado, Bruno Jatene, explica que colocar o 13º em dia foi mais uma etapa de um conjunto de pagamentos que vinha sendo regularizado.

“Era um grande desafio, um esforço que envolveu diversas equipes do Tesouro do Estado, da arrecadação, do controle e de todos os órgãos, que têm dado importante contribuição ao controle de despesas”, disse Jatene. Para o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, outro grande objetivo é a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, para que o Estado regularize os pagamentos da dívida com a União, atualmente amparados por uma liminar. “É uma situação muito precária que deve ser encaminhada nos próximos meses, como mais um dos nossos compromissos para o ajuste das contas do Estado”, afirma.

De acordo com dados do Tesouro do Estado, desde 2015, ano do primeiro parcelamento do 13º salário, o governo já gastou quase R$ 700 milhões em indenizações aos servidores pelo atraso no pagamento em valores nominais. Em novembro do ano passado, após quase cinco anos de atrasos, o governo conseguiu colocar em dia os salários dos servidores. Depois de 59 meses de atraso e parcelamento, sendo 57 meses ininterruptos, em novembro de 2020 o Tesouro do Estado depositou o valor dos contracheques no último dia útil do mês.

Como foi o pagamento do 13° salário na última década:

2011 – Pagamento em parcela única em dezembro (em 20/12)

2012 – Pagamento em parcela única em dezembro (em 20/12)

2013 – Pagamento em parcela única em dezembro (em 20/12)

2014 – Pagamento em parcela única em dezembro (em 19/12)

2015 – Com atraso, quitado em junho de 2016

2016 – Com atraso, pago em 12 parcelas no ano de 2017

2017 – Com atraso, pago em 12 parcelas no ano de 2018

2018 – Com atraso, pago em 12 parcelas no ano de 2019

2019 – Com atraso, pago em 12 parcelas no ano de 2020

2020 – Com atraso, pago em 10 parcelas e quitado em outubro de 2021

2021 – Em dia e, pela primeira vez na década, com parcela de 50% ainda em novembro (29/11)