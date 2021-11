Everton Luis Gomes Braz, 48 anos, tem sua atuação profissional dedicada à gestão pública. Em Porto Alegre, foi diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e atuou na Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa). Foi ainda secretário-adjunto da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa do Estado. Com atuação intensa na Assembleia Legislativa, no Senado e na Câmara dos Deputados, por 25 anos integrou o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), sigla na qual iniciou sua trajetória política como presidente do Movimento da Juventude Trabalhista (MJT), chegando ao comando do Diretório Metropolitano de Porto Alegre. Em maio de 2021, filiou-se ao Podemos, assumindo a presidência estadual da sigla, com o objetivo de melhorar a representatividade da legenda no Estado e prepará-la para enfrentar a primeira eleição geral, em outubro de 2022.