Depois de mais de dois meses suspensa, a exportação de carne bovina brasileira para a China é parcialmente retomada. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, chama a atenção para outro problema, o eventual embargo ameaçado pela União Europeia, sob argumento ambiental: uma "espécie de barreira não-tarifária", que ele considera "protecionismo injustificado''.

Barreira não tarifária

Na opinião do deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo), "é uma situação muito ruim para o nosso País a gente estar sofrendo algum tipo de retaliação que vem de países que repudiam nossa agropecuária". Segundo ele, a União Europeia tem interesse neste sentido. "Temos legislações ambientais das mais avançadas do mundo, uma boa cobertura vegetal, e, em comparação com países da Europa, muito maior, mas eles encontram sempre justificativas para usar esse tipo de discurso contra nossos produtos. É uma pena".

Mobilização da diplomacia

No entendimento do parlamentar, "o importante é a mobilização da diplomacia brasileira, que é muito competente". "Levar a público a situação e trazer também a diplomacia parlamentar junto às embaixadas, em particular na União Europeia", destaca.

Violência sexual

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.245/2021, de coautoria da deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSol), de Lídice da Mata (PSB-BA), e mais 24 parlamentares de diversos partidos, proibindo o constrangimento de vítimas de crimes sexuais e testemunhas durante julgamentos e audiências na Justiça.

Desqualificação da denúncia

De acordo com a deputada Fernanda Melchionna, "muitas mulheres que sofrem violência não denunciam por saberem que quando procurarem as autoridades podem ser vítimas de um novo ciclo de violência, que vai desde a desqualificação da denúncia até o questionamento da sua própria honra".

Simples Nacional

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto que estabelece reajuste anual dos limites de aplicação do Simples Nacional. O regime de arrecadação simplificada de tributos devidos pelas micro e pequenas empresas é comemorado pelo deputado Celso Maldaner (MDB/SC).

"Black Fraude"

A Black Friday já é chamada por alguns de "Black Fraude". Segundo o Procon, reclamações de compras online aumentaram mais de 1000%, com itens errados e preços superiores aos praticados antes da campanha. Entre os problemas, tudo pela metade do dobro, produto diferente do anunciado e entrega fora do prazo.