Aprovada abertura de impeachment contra Miki

Vanessa Ferraz

A Câmara dos Vereadores de Cachoeirinha aprovou na terça-feira, por 12 votos a 1, a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Miki Breier (PSB). Afastado do cargo desde o dia 30 de setembro, o chefe do Executivo municipal é alvo de investigações do Ministério Público (MP) por desvios de verbas e contratações sem licitação.