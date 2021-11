Educação é a prioridade do PSB

Beto Albuquerque, vice-presidente do PSB nacional, candidato do partido ao Palácio Piratini, disse à coluna que aceitou a convocação da sigla para ser pré-candidato a governador, desde que isso fosse definido com bastante antecedência. A indicação foi feita em setembro, "com tempo para poder expor minhas ideias, minhas convicções."

Reflexão sobre os valores

"Acabei escrevendo um livro durante a pandemia", afirmou Beto Albuquerque. "Liberdade, Igualdade, Humanidade são também nossas façanhas". Ele explica que o livro fala sobre os valores da bandeira do Rio Grande do Sul e faz uma reflexão deles, da época do positivismo ao tempo atual.

Conhecer 'minhas convicções'

Afirma Beto Albuquerque: "O livro é uma forma de eternizar minhas convicções, e as pessoas que lerem poderão conhecer bastante de que lado eu estou, minha trajetória e minhas ideias sobre o Estado."

Plataforma de governo

O livro, que é uma espécie de plataforma de governo na área de Educação, foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. Agora, Beto Albuquerque percorre o Estado para lançar a obra nas maiores cidades. Hoje estará em São Leopoldo, e terá programação de lançamento até 14 de dezembro. O livro está à venda na Amazon.

Bagagem política não falta

O experiente político, que já foi por oito anos deputado estadual, 16 anos deputado federal, duas vezes secretário de Estado (Infraestrutura e Transportes), disse que cumpriu uma tarefa - que foi um ensinamento muito grande -, que foi a candidatura à vice-presidente na chapa de Marina Silva ao Palácio do Planalto. "Em 2018, fui candidato ao Senado, fiz cerca de 1,7 milhão de votos no Rio Grande do Sul. "Minha prioridade das prioridades é a Educação. Sou autor da Universidade Estadual, lutei por 15 anos para vê-la de pé, e hoje ela está de pé. Precisamos avançar agora, mas não consigo enxergar pleno desenvolvimento, combate à desigualdade e salários melhores sem investir na Educação."

Descaso com a Educação

No entendimento de Beto Albuquerque, "o Rio Grande do Sul, infelizmente, meio que invisibilizou a educação estadual". Ele justifica: "Hoje nós estamos em primeiro lugar no Brasil em repetência e evasão escolar. No Ideb nós somos o 12º lugar. E oferta de ensino em tempo integral, que é hoje o melhor meio de cuidar de crianças e idosos, nós somos o último, 27º lugar. Nós somos o Estado que menos oferece escolas com ensino em tempo integral no País."

Novas Tecnologias

Beto Albuquerque questiona. "Como é que nós vamos dar um pulo para a indústria 4.0, se o aluno que sai do Ensino Médio no Rio Grande do Sul não tem contato com laboratório de robótica, com laboratório de software, de matemática, física, química e biologia?" E acrescenta: "Nós não tínhamos viabilidade com nossos alunos, o Rio Grande do Sul tem condenado muito os seus alunos a passarem a vida inteira ganhando salário mínimo. Essa é a grande verdade, eu não posso aceitar isso, então, nós precisamos reerguer a Educação, precisamos retomar a valorização dos professores", defende.