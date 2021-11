Bolsonaro confirma filiação ao PL no dia 30: 'Está tudo certo'

O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou nesta quarta-feira (24), sua filiação ao Partido Liberal (PL) no próximo dia 30, conforme anunciado na terça (23) pela legenda.

"Está tudo certo", afirmou o chefe do Executivo, enquanto se dirigia, a pé, do Palácio do Planalto à Câmara dos Deputados para participar da cerimônia de entrega da medalha Mérito Legislativo 2021.

O ato de filiação está programado para as 10h30min, no complexo Brasil 21, em Brasília.