TRE lança campanha para aumentar a confiança da população na Democracia

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) lançou, no final da tarde desta quarta-feira (24), a campanha Justiça Eleitoral: Democracia com Confiança e Transparência.





A iniciativa da Comissão de Enfrentamento à Desinformação da Instituição tem objetivo de aumentar a confiança da população na Democracia. Pensada para ser disseminada em formato multimídia, a ação regional acontece há menos de um ano das eleições para presidente, governadores e parlamentares federais e estaduais no País.





Durante o evento de apresentação, realizado no plenário do TRE-RS, o presidente da casa, desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, sinalizou a necessidade de reafirmar a imagem de segurança, transparência e comprometimento da Justiça Eleitoral com a legitimidade do processo de uma eleição, desde sua preparação e a realização até a apuração dos votos.





Segundo Rosa, isso ocorre por conta da escalada mundial do fenômeno de desinformação, em meio à uma série de manifestações públicas veiculadas nas redes sociais que apontam para um "considerável declínio" da percepção de confiabilidade e de conhecimento da população quanto ao atual sistema de votação, explicou Rosa. "Esta é uma tendência que se estabeleceu e tende ao crescimento", advertiu.





Idealizador do projeto, o desembargador Jorge Luís Dall'Agnol destacou que já em 2018 a maioria (85%) dos usuários de redes sociais no Brasil já demonstravam preocupação com a disseminação de fakenews. Segundo ele, inclusive consta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um relatório do Facebook que aponta o País como campeão mundial de notícias fraudulentas.





De acordo com o levantamento, de um universo de 35% de conversas políticas postadas na plataforma, apenas 3% partiram de contas lícitas no período do estudo feito pelo Facebook. "Aprendemos a lição no passado e agora queremos fazer o tema de casa", ilustrou o desembargador, observando que a alfabetização digital e a informação midiática são ferramentas fundamentais da democracia nos dias atuais.





"Neste sentido, para a Justiça interagir com o usuário e interferir no discurso político com ética, é preciso que ocorra um diálogo que se utilize da mesma linguagem dos usuários das redes sociais", justificou Dall'Agnol.





Para garantir que o conteúdo seja divulgado de forma atualizada e acessível, o grupo de estudos e estratégias para o enfrentamento da desinformação do TRE-RS convidou a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) a participar da iniciativa. A partir da parceria, a campanha foi formulada por alunos da instituição de ensino, e pensada para ser disseminada em linguagem coloquial.





Foram criados cards para redes sociais, como o Instagram; filme publicitário para a televisão; e até conteúdo para o Tik Tok, rede acessada por uma maioria de adolescentes. Nesta última plataforma, o objetivo é alcançar jovens com 16 anos de idade que irão votar pela primeira vez em 2022. As mensagens giram em torno de explicações sobre como funcionam o processo eleitoral e a urna eletrônica, além de alertas sobre a necessidade de se checar as informações e notícias em fontes seguras.