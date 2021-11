Leite pede retomada da votação do PSDB e critica Doria e Arthur Virgílio

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, pré-candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ao pleito de 2022, convocou coletiva de imprensa na noite desta terça-feira (23) para falar sobre a confusão nas eleições primárias do partido, interrompidas no domingo após uma falha no aplicativo usado pelos eleitores para registrar o voto. Leite pediu que a votação seja retomada “o quanto antes”, e afirmou que vai acompanhar o novo sistema de votação a ser utilizado para garantir a segurança do processo. O governador afirma que há questões que ainda precisam ser respondidas sobre a causa do problema no aplicativo, mas que entende que o mais importante é encerrar a votação.

A fala ocorreu horas depois de uma fala conjunta de seus adversários, o governador de São Paulo João Doria e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio – ou, como chamados ironicamente por Leite durante a coletiva, “João Virgílio e Arthur Doria, candidatos que estão sempre juntos”, por conta da concordância de ambos em muitos pontos, especialmente em relação à realização das prévias no próximo domingo. Os três candidatos concordam com a posição do PSDB em encerrar o processo

Leite respondeu às críticas do oponente manauara, elogiando sua trajetória mas afirmando que ele usa seu espaço para falar o que Doria gostaria e não faz. “Espero que ele recobre a consciência e volte a falar por si mesmo e não pelos outros”, disse o governador gaúcho.