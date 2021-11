Candidatos com mandato têm regras distintas

Em relação a futuros candidatos que estão em exercício de mandato, há regras distintas para que as candidaturas possam ser viabilizadas. Se os postulantes forem chefes do Executivo, como governadores ou o presidente da República, há duas hipóteses: se concorrer a uma vaga diferente da que ocupa, terá de se afastar do cargo atual no mínimo de seis meses antes da eleição. Esse será o caso do governador Eduardo Leite, caso vença as prévias do PSDB ao Planalto.

Desse modo, a data máxima para a renúncia aos cargos é 2 de abril de 2022. Entretanto, se o objetivo for a reeleição, o candidato não precisa deixar o mandato, considerando "que o mecanismo para permanecer desempenhando a função é justamente a continuidade administrativa da gestão", explica Mayer. As regras para os ocupantes do Poder Legislativo são bem mais simples: senadores, deputados federais, estaduais ou distritais não têm necessidade de deixar os cargos. Com isso, podem concorrer a qualquer outro cargo, sem deixar de executar as atividades atuais do mandato. Mas se estiverem licenciados, ocupando cargos no Executivo, como secretários, terão de voltar ao Legislativo.

No caso do cidadão que ocupa outras funções é importante a consulta específica à Justiça Eleitoral. As normas variam, podendo o prazo ser de três a seis meses antes da eleição, dependendo do cargo. A escolha dos candidatos deverá ser feita no período entre 20 de julho e 5 de agosto de 2022.