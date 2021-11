Entenda a inclusão da educação entre os critérios de distribuição do ICMS aos municípios

Os estados distribuem aos municípios 25% da arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Desse valor, o projeto do governo do Estado prevê a destinação de 17% do ICMS baseado no desempenho educacional.

Para calcular quanto cada município vai receber dos 17% baseado no critério educacional, o Estado vai usar duas equações: o Índice Municipal da Educação no RS (Imers) e a Participação no Rateio da Cota-parte da Educação (PRE).

O Imers leva em conta apenas indicadores educacionais, medidos por uma prova anual aplicada aos alunos pelo Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers).

O índice Imers dos municípios será composto da seguinte maneira: o desempenho dos alunos do 2º ano (alfabetização) valerá 40%; o desempenho dos alunos do 5º ano (nas disciplinas de português e matemática), 35%; o desempenho dos alunos do 9º ano (português e matemática), 15%; e o percentual de aprovação dos estudantes, 10%. Também será avaliada a evolução, ano a ano, do índice - premiando os municípios que se manterem com bons indicadores na educação.

O PRE leva em conta duas variáveis: o Imers e o Porte do município. O Porte inclui três critérios: a população da cidade; o número de matrículas na rede municipal do ensino fundamental; e o número de alunos em situação de vulnerabilidade.

As novas regras começarão a ser aplicadas progressivamente ao longo de seis anos, a partir de 2024. Neste ano, 10% do ICMS destinado aos municípios será calculado de acordo com o desempenho na educação; em 2025, será 11,4%; em 2026, 12,8%; em 2027, 14,2%; em 2028, 15,6%; e em 2029, 17%.

Percentuais de distribuição do ICMS as prefeituras gaúchas