Justiça do Rio julga dois filhos de Flordelis por assassinato do pastor Anderson

Dois filhos da pastora e ex-deputada federal Flordelis dos Santos Souza começam a ser julgados na tarde desta terça-feira (23) pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar. Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, e Lucas Cézar dos Santos de Souza, de 20 anos, respondem por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, usando meio cruel e sem dar chance de defesa à vítima. Serão submetidos ao Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana do Rio onde o crime ocorreu, em 16 de junho de 2019.