Decisão chinesa é primeiro passo para derrubar veto à carne brasileira, diz ministra da Agricultura

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse nesta terça-feira (23), que a decisão das autoridades alfandegárias da China de liberar a entrada no país de carne bovina brasileira que tenha recebido o aval sanitário chinês antes de 4 de setembro é o "primeiro passo" para a retomada integral das exportações do produto brasileiro. As informações são da Agência Brasil.