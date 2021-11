Prefeito de Palmitinho sofre atentado durante expediente

O prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello, sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (22), no Centro Administrativo da cidade, localizada na região Norte do Estado. O político, de 76 anos, foi surpreendido por uma mulher e esfaqueado em um dos corredores da prefeitura.

Albarello foi encaminhado imediatamente ao Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, e seu quadro é considerado estável. Segundo a assessoria do município, os ferimentos foram superficiais e não atingiram nenhum órgão vital.

A Polícia Civil de Palmitinho alega que o motivo que levou a mulher a cometer o atentado foi a medição do terreno onde ela vive. Segundo testemunhas, ela teria ido até a prefeitura discutir com Albarello sobre o tema. A briga teria prosseguido para luta corporal, que culminou com o prefeito atingido por uma faca na região abdominal

De acordo com a polícia, a agressora foi presa em flagrante e será encaminhada ao presídio de Frederico Westphalen.