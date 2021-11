O deputado federal gaúcho Nereu Crispim (PSL) apresentou projeto de lei para parlamentares renunciarem ao Fundo Eleitoral e Partidário. Ele defende que deputados e senadores renunciem antecipadamente o acesso a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), efetuando a devolução do valor ao Tesouro Nacional.

Recursos para a Saúde

Deputados e senadores que tenham manifestado declaração pública contrária a qualquer repasse ou acréscimo de valor para composição do respectivo Fundo, e também por voto no âmbito do processo Legislativo da matéria relativa à cota do Fundo Eleitoral e partidário, automaticamente já têm estabelecida a renúncia à utilização do recurso alocado no orçamento. Os valores seriam aplicados pelo Tesouro Nacional, 100% em saúde.

Calote e Teto de Gastos

A credibilidade da política econômica do governo federal vem sendo destruída pelos precatórios e furo no teto. Não está se sustentando o discurso repetitivo do ministro Paulo Guedes, de que o Brasil está decolando e vai crescer forte no ano que vem. As previsões do mercado dizem outra coisa: estagnação, ou mesmo recessão, preveem especialistas.

Motivo Eleitoreiro

A PEC dos Precatórios, que busca criar uma folga de quase R$ 100 bilhões para a gastança do governo, além de dar calote em dívidas judiciais, rompe a regra do teto de gastos, afirmam parlamentares. O valor fica muito acima dos R$ 50 bilhões necessários para que o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família, pague um benefício mensal de R$ 400,00 para 17 milhõde famílias no próximo ano. Para analistas, o principal motivo da manobra contábil é eleitoreiro, e a promessa de Bolsonaro deixa de valer.

Mourão candidato no Rio

Num trabalho que vem conquistando espaço aos poucos, o presidente do PRTB do Rio de Janeiro, Professor Antônio Carlos Santos, conseguiu finalmente que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), admitisse que será candidato no Rio de Janeiro. Pretende concorrer ao Palácio Guanabara, com apoio do presidente Jair Bolsonaro. A opção também poderá ser o Senado. Enfim, admitiu estar no páreo.

Maior presença no Estado

Como a coluna Repórter Brasília já havia anunciado no início do ano, Hamilton Mourão, sob a batuta de Antônio Carlos Santos, terá uma presença maior no Rio de Jneiro, participando de eventos, palestras abordando temas locais, além de intensificar, como já está fazendo, reuniões com empresários. Anteriormente, as hipóteses eram de Mourão concorrer no Rio Grande do Sul, Brasília ou Rio. Agora, será intensificada a campanha para que seja pré-candidato pelo Rio de Janeiro.

14º Salário

A Comissão de Tributação e Finanças da Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira (24) proposta para o 14º salário. Segundo o autor do projeto, deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), "é uma compensação para aposentados e pensionistas que colocam a comida na mesa da família e não receberam benefícios durante a pandemia". A proposta, com boas chances de ser aprovada, é terminativa, e não precisa passar pelo Plenário da Câmara, afirma o parlamentar, que tem ao seu lado a força de pensionistas e aposentados.