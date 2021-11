Votação presencial das prévias do PSDB iniciou às 9h em Brasília

O início da votação presencial nas prévias que neste domingo (21) definirão o pré-candidato do PSDB à presidência da República se deu a partir das 9h. O processo, anteriormente marcado para as 8h, foi postergado em uma hora.

A partir das 9h, filiados de todo o País já estavam autorizados a comparecer às urnas eletrônicas instaladas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Tucanos também podem votar remotamente por meio de um aplicativo já liberado desde as 7h.

Os principais candidatos da disputa interna são o governador de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também está no páreo, mas não é considerado competitivo.

A votação, tanto presencial quanto remota, será encerrada às 15h, e o resultado deve ser anunciado por volta das 17h pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

A previsão era de que Doria, Leite e Virgílio chegassem ao evento do PSDB por volta das 9h. Às 10h10min, Bruno Araújo faria a abertura oficial e uma homenagem a Bruno Covas, prefeito de São Paulo falecido em maio no exercício do mandato, e Firmino Filho, ex-prefeito de Teresina, morto em abril.

Às 11h, o senador José Aníbal (PSDB-SP) conduz o painel "Desafios para o Brasil pós-pandemia". O parlamentar foi alvo de críticas por parte da equipe de Doria na tarde de sábado (20), após deixar a coordenação das prévias para apoiar a candidatura de Leite.