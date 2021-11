O senador paulista José Aníbal (PSDB) defende uma proposta alternativa para evitar o "esculhambamento" do orçamento, e garantir o pagamento dos precatórios com a exclusão das dívidas do teto de gastos. O senador quer impossibilitar que o governo consiga espaço para viabilizar as emendas do relator. Para o tucano, "o texto da Câmara afeta a credibilidade do País e afasta os investidores estrangeiros."

Precatórios no Senado

"Os senadores não irão votar a favor de quebrar o teto de gastos, e muito menos a favor de dar calote nos precatórios", antecipou o senador parananense Oriovisto Guimarães (Podemos). Ele afirmou que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, sabe que não tem votos para aprovar a PEC como está. Senadores comunicaram ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD), intenção de boicotar a votação em Plenário.

Bolsonaro em dois palanques

Na opinião do deputado federal gaúcho e bolsonarista Bibo Nunes (PSL), "o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter dois palanques no Rio Grande do Sul, é bom para ele, é bom para a oposição, mas vai dividir os votos entre Onyx Lorenzoni (DEM) e Luis Carlos Heinze." O congressista avalia que não falam de Manuela D`ávila (PCdoB) e Tarso Genro (PT). Ele lembra que "caso venham a disputar, representam um perigo para Heinze e Onyx, candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro."

Federação Partidária

O deputado federa gaúcho Elvino Bohn Gass, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, confirmou que Edegar Pretto é o candidato do PT ao governo do Estado. "Estamos procurando os outros partidos, o PCdoB, o PSB, para compor uma aliança maior, já que, inclusive, isso está sendo discutido em nível federal, na formatação da Federação Partidária".

Abrindo concessões

"Estamos abrindo concessões para as três vagas: governador, vice-governador e senador, exatamente para compor", diz o líder do PT na Câmara. Questionei o líder petista sobre Manuela D`ávila (PCdoB), ao que ele respondeu: "já estamos conversando, inclusive, com a direção partidária, para ver onde fica a Federação, que carece ainda de uma regulamentação nacional."

PL volta a negociar com Bolsonaro

Depois de um tsunami de bate-bocas e ofensas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a expectativa em Brasília é que a filiação deve ocorrer, apesar das divergências. O principal entrave para a filiação de Bolsonaro ao PL é a negociação de acordos no nível estadual. Segundo integrantes do partido, líderes do PL deram liberdade para que o presidente da legenda negocie com Bolsonaro.