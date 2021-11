Deputados promovem sessão pelo Dia da Consciência Negra

A Assembleia Legislativa voltou a realizar sua tradicional sessão solene em homenagem ao Dia Estadual da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. O evento ocorreu ontem, em formato híbrido, com a presença de deputados, ativistas e representantes do movimento negro.

Os parlamentares se revezaram no plenário em homenagem à data e teceram reflexões sobre a necessidade de combate ao racismo estrutural e de implementação de políticas públicas para garantir a igualdade.

Primeiro a se manifestar, o deputado Valdeci Oliveira (PT) afirmou que os negros são figuras centrais da resistência no Brasil e que lutam para chamar a atenção da sociedade sobre o racismo. Mencionando o slogan do movimento negro Vidas Negras Importam, ele criticou a violência policial contra a população negra e as manifestações racistas. Já Carlos Búrigo (MDB) lembrou que o Rio Grande do Sul foi construído por negros, brancos e índios, e que o Dia da Consciência Negra representa um momento de reflexão e de reafirmação do compromisso de combater o racismo estrutural.

Com base em números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo os quais 54% da população brasileira se declara negra, o parlamentar sustentou que as políticas públicas em curso não são suficientes para garantir a igualdade. "A data exerce papel primordial para mantermos a chama da igualdade acesa e a certeza de que temos muito caminho pela frente para garantir condições de igualdade e construir uma sociedade mais justa", apontou.

Luiz Marenco (PDT) destacou a importância da consciência de igualdade entre todos e defendeu que os parlamentares estejam vigilantes para qualquer ato de discriminação.

Já a deputada Luciana Genro (PSOL) destacou o simbolismo do 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares e que remete à luta do povo negro pela sua libertação, em oposição ao dia 13 de maio, data da Lei Áurea.

Na solenidade, o Parlamento gaúcho concedeu ainda os troféus Deputado Carlos Santos a cinco personalidades de destaque - Claudia Cardinali dos Santos Fontoura, Elvino Santos, Eva Maria Dutra Pinheiro, Vagner Garcez Soares e Manoel Francisco Antonio-, e as medalhas Zumbi dos Palmares, destinadas ao Movimento Negro Raízes, de Bento Gonçalves, e à Associação Comunitária Quilombola dos Teixeiras, representante da cidade de Mostardas.