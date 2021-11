Deputados e prefeitos da Granpal debatem mudanças no Programa Assistir

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) estiveram nesta quarta-feira (17) na Assembleia Legislativa, em busca de apoio para mudanças no Programa Assistir. Lançado no início de agosto pelo governo gaúcho, a iniciativa promove alterações no repasse de recursos estaduais às instituições hospitalares vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.

Os prefeitos relataram aos parlamentares as dificuldades que enfrentarão, caso o projeto, que prevê diminuição dos repasses para a Saúde já a partir de janeiro de 2022, seja implementado.

Segundo o presidente da Granpal e prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, as perdas chegarão a R$ 205 milhões aos municípios da região. "Acredito no mérito do programa ao colocar a produtividade para os repasses, mas não se aplica à saúde pública. Solidariedade não tem fronteira. Se o paciente entra na rede pública, temos que atender", reforçou.

O corte substancial de recursos e o colapso na rede de saúde também foram frisados pelo prefeitos de Esteio, Leonardo Pascoal; de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues; de Canoas, Jairo Jorge; de São Leopoldo, Ary Vannazi; e de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, que demonstrou preocupação com a manutenção dos atendimentos no município. "Cortar recursos para os hospitais é cortar serviços de saúde à população. Não fazemos mágica. Em Novo Hamburgo aplicamos R$ 6 milhões por mês no hospital e não é suficiente", destacou a prefeita, que é vice-presidente da Granpal.

No encontro, realizado no Plenarinho da Assembleia, o presidente da Casa, deputado Gabriel Souza (MDB), destacou a criação de uma Comissão de Representação Externa para tratar do tema, aprovada na sessão de terça-feira (16), e que será instalada na semana que vem. O grupo, que será liderado pela deputada Patrícia Alba (MDB), terá 30 dias para apontar problemas e apresentar soluções sobre o programa estadual, que também será abordado na Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Parlamento.