PL busca mapeamento genético a pacientes com risco de câncer de mama no RS

Gaúchas que tenham laudo de alto risco para câncer de mama poderão contar com um teste genético que identifica a mutação nos genes como medida preventiva e de aceleração do diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), caso seja aprovado um Projeto de Lei (PL 413/2021) com esse objetivo, proposto pela deputada estadual Zilá Breitenbach (PSDB).

O método é oferecido pelas instituições privadas de saúde, no entanto, 70% dos pacientes não têm acesso ao exame na rede pública, segundo dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O Rio Grande do Sul tem uma taxa estimada de 42,95 casos de câncer de mama para cada 100 mil mulheres, segundo o Inca, próximo da média nacional, que é de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Salvo a região Norte do País, a doença é a primeira em mortes na população feminina de todas as outras regiões. “De 5% a 10% dos casos de câncer de mama são de origem hereditária, e as chances de vencer a moléstia são maiores quando o diagnóstico ocorre no estágio inicial da doença”, aponta Zilá.