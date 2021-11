Em Dubai, Bolsonaro estreita laços no turismo

O presidente Jair Bolsonaro disse, na segunda-feira, que o governo brasileiro vai abrir um escritório de promoção turística em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O escritório será da agência Embratur. "O Brasil tem belezas naturais inigualáveis. Estamos abrindo um escritório de turismo aqui em Dubai", afirmou Bolsonaro, no fórum Invest in Brazil, que ocorre nos Emirados Árabes.

A abertura está encaminhada e o ministro do Turismo, Gilson Machado, já visitou alguns prédios que podem receber a sede da Embratur. Durante a visita do presidente ao país, Machado apresentou projetos de investimento turístico no Brasil, principalmente resorts no Nordeste, mas ainda tenta convencer empresários locais a viajarem ao País para conhecer cada um deles.

Ontem foi o último dia da agenda de Bolsonaro em Dubai. O presidente disse que os Emirados Árabes Unidos e o Brasil se complementam. "Nossos povos são cada vez mais parecidos. Nossas fronteiras ficam cada vez mais próximas", destacou, durante solenidade do Dia do Brasil na Expo 2020.

Durante o evento, na praça Al Wasl, principal ponto da exposição, Bolsonaro avaliou a Expo 2020 como um evento ímpar, que permite a troca de informações e o acesso à tecnologia de ponta.

"O Brasil é uma grande nação. É responsável por alimentar mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E, cada vez mais, ganha confiança, respeito, consideração e carinho pelo mundo."

Mais cedo, Bolsonaro esteve em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos e vizinha a Dubai, onde participou de audiência com o príncipe herdeiro Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.