João Doria faz campanha por votos no RS

Na última viagem pelas prévias do PSDB, o governador João Doria estará em Porto Alegre. Nesta terça-feira, o tucano participará de encontro com a militância e lideranças tucanas gaúchas. E às 18h, concederá entrevista coletiva no Plaza São Rafael Hotel.

Na ocasião, o governador falará de suas propostas para o desenvolvimento do País, com geração de emprego e proteção social, bem como sua visão de futuro para o Brasil.

Às 19h, no Plaza São Rafael, Doria será recebido em jantar oferecido por lideranças e militância tucanas que o apoiam nas prévias para ser o candidato do PSDB a Presidente da República.

O Rio Grande do Sul é o 20º estado visitado por João Doria nas prévias do PSDB. Após a agenda na capital gaúcha, Doria retorna a São Paulo.

Os tucanos definirão, no dia 21 novembro, o candidato do partido que disputará a Presidência da República em 2022. Doria e o governador gaúcho, Eduardo Leite, são considerados os favoritos na disputa. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também concorre, mas sem chances de vencer.

A disputa por votos tem sido acirrada nos bastidores do PSDB e se intensificou. Aliados de Doria e de Leite passaram a monitorar uma série de casos de pressões, negociações e até demissões no momento em que a busca pelo voto de filiados e mandatários tucanos, nas prévias presidenciais do partido, entra em sua última semana.