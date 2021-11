Audiência Pública sobre reabilitação do Centro Histórico será dia 23 de novembro

A audiência ocorrerá virtualmente, via Zoom, no próximo dia 23, e buscará o debate sobre o projeto que busca a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. O link para participar da audiência está disponível no site da Câmara Municipal de Porto Alegre, os presentes na reunião poderão fazer perguntas por escrito e encaminhar documentos sobre o tema pelo e-mail da Câmara.