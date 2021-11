Frente de Políticas Públicas para a Periferia é lançada em Porto Alegre

Foi realizado, nesta quinta-feira (11), o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas para a Periferia, projeto de autoria da vereadora e vice-presidente do PCdoB de Porto Alegre, Daiana Santos, e os demais vereadores de oposição. A frente busca lutar para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da periferia na Capital, que possui uma das maiores desigualdades sociais entre bairros de menor e maior renda do País.

“Discutir, mobilizar e construir propostas, somente através do debate e da construção coletiva é que conseguiremos diminuir a distância em termos da qualidade dos serviços públicos entre os bairros pobres e ricos”, disse a vereadora.

Estavam presentes no evento do lançamento diversos representantes de entidades ligadas a luta social na cidade, entre elas a Maria Cristina dos Santos, presidente do Odabá, ligada ao afro empreendedorismo e a Viviane Peixoto, da rede Beabah - bibliotecas comunitárias.