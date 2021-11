Cpers inicia caravana no Interior por reposição salarial

O Cpers, que tem feito vigília em frente ao Palácio Piratini, inicia nesta quinta-feira (11) a Caravana por Reposição Já. Até 26 de novembro, o sindicato irá percorrer mais de 40 municípios gaúchos para mobilizar os profissionais da educação. A categoria, assim como outras áreas do funcionalismo público, está com o salário congelado há sete anos e as perdas salariais são de cerca de 47,82%, conforme inflação medida pelo INPC.