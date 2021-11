Aprovado plano de carreira dos servidores do Judiciário

Os deputados gaúchos aprovaram, nesta terça-feira (9), com 53 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto do Poder Judiciário que cria o Plano de Carreira, Cargos e Salário dos servidores públicos do Tribunal de Justiça (TJ). Apesar de a matéria ter sido aprovada por unanimidade, uma emenda apresentada pelo deputado estadual Mateus Wesp (PSDB) gerou discordância entre os parlamentares e os servidores do Judiciário que acompanhavam a sessão.

O texto tem 61 páginas e define os tipos de servidores do Judiciário, os níveis da carreira e a evolução da remuneração. Basicamente, os funcionários ficam divididos em cinco categorias: analista do Poder Judiciário, técnico do Poder Judiciário, oficial de Justiça, analista de Tecnologia da Informação e técnico de Tecnologia da Informação. A progressão na carreira deve levar em conta o desempenho em avaliações periódicas e o tempo de serviço.

Aliás, há duas semanas, quando essa pauta foi ao plenário, quatro emendas - sobretudo, uma de Wesp - já haviam despertado reclamações entre os funcionários do TJ que acompanhavam aquela sessão nas galerias. Os servidores queriam que o texto original fosse votado, porque ele foi negociado com a direção do tribunal ao longo de mais de dois anos. De qualquer forma, houve ofensas contra os deputados e a votação acabou sendo adiada.

A votação foi retomada nesta terça (9). Entretanto, Wesp apresentou uma segunda versão da sua emenda, em uma reunião mediada pelo presidente da Assembleia, Gabriel Souza (MDB), com representantes da diretoria do TJ e outros deputados. Conforme o tucano, "com a nova redação, mantém-se a isonomia entre servidores do Judiciário - ideia estabelecida no projeto original - e outros órgãos que exercem funções essenciais à Justiça. Na proposta, vinculam-se também os reajustes e demais auxílios à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) elaborada pelo Legislativo que serve de controle aos gastos dos Poderes".

Enquanto o projeto original previa que, todos os anos, seriam promovidos 50% dos servidores de cada uma das cinco categorias, a emenda de Wesp baixou esse número para 20%. Além disso, a emenda determina que as promoções devem respeitar "as limitações da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal".

Os servidores criticaram a nova versão da emenda, porque, ao condicionar as progressões de carreira ao orçamento do Estado, as promoções podem ficar tão escassas que a maioria dos servidores se aposentariam antes chegar aos níveis mais elevados. Além disso, o Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul (Sindjus) divulgou uma nota, na qual "esclarece que não foi convidado e não participou do encontro (mediado por Souza), tampouco integra qualquer tipo de acordo feito para apresentação de emendas ao texto original".

A emenda foi aprovada com 36 votos favoráveis e 16 contrários. Entre os parlamentares que votaram contra a modificação no texto, estava Pepe Vargas (PT): "reconhecemos que a segunda versão da emenda apresentada pelo deputado Mateus Wesp é menos prejudicial aos servidores, mas, mesmo assim, defendemos que seja aprovado o texto original, porque foi fruto de uma negociação entre os servidores e Judiciário". Depois da aprovação da emenda, a matéria foi aprovada rapidamente, porque todos os parlamentares reconheceram o direito dos servidores a um plano de carreira.

Além desse projeto, foram aprovadas as 12 propostas do Executivo que trancavam a pauta do Parlamento - por ter vencido o prazo de tramitação em regime de urgência. Com isso, restaram 31 matérias aptas à votação na pauta.