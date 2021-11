A quebra da regra do teto dos gastos não foi bem recebida pelos investidores estrangeiros. Com a crise política e a tentativa do próprio governo de mudar as regras do teto de gastos, aumenta a desconfiança dos investidores. Uma das leituras é que se o governo quebra uma regra, pode quebrar outras.

Dívida pública

A inflação em alta e o aumento da dívida pública não são exclusividade do Brasil quando se considera a situação em outros países emergentes, mas a dificuldade se agrava, pois a intensidade desses problemas parece produzir mais estragos aqui do que em outros lugares, avaliam especialistas econômicos.

Pagamento da dívida pública

A piora fiscal do Brasil já vem levando investidores em Nova York a questionar a capacidade de o governo conseguir honrar a dívida pública, segundo a economista para Brasil do banco americano JPMorgan, Cassiana Fernandez. Ela afirmou em evento recente na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) que, "pela primeira vez em alguns anos, a gente volta a ter de responder perguntas sobre a solvência da dívida no Brasil". O reflexo desse temor, na opinião da especialista, "é a menor disposição em aportar recursos aqui, sobretudo em um ambiente de muita falta de previsibilidade sobre as políticas do governo".

Ausência de reformas

Do lado interno, os riscos locais aumentaram ainda mais com o pano de fundo da ausência de reformas. Os problemas fiscais, que foram acentuados no Brasil com a articulação comandada pelo próprio governo para mudar o teto de gastos, colaboram muito para isso.

Aumenta a desconfiança

Na opinião do deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB, foto), "o histórico com relação à política econômica do atual governo foi saindo de uma confiança do mercado, desses fundos de investimento, e também dos liberais daqui do Brasil, de 100% de confiança esse percentual foi diminuindo barbaramente, e hoje o que sinaliza é exatamente essa prática que está acontecendo, que se observa nas declarações que estão ocorrendo. As pessoas não têm a confiabilidade do ponto de vista do equilíbrio fiscal, percebem que a economia está ficando cada vez mais claudicante".

Taxa de evasão

O congressista destaca principalmente a questão da moeda nacional, "a taxa de juros para empreendedores internos que fica mais cara e acaba desestimulando correr riscos ao investir, a taxa de evasão vindo muito além da meta, alcançando dois dígitos." Segundo o parlamentar, "isso impacta diretamente na cesta de compras do trabalhador, que é quem proporcionalmente mais gasta com impostos."

Privilegiando resultado eleitoral

Na avaliação do deputado, "quando esses investidores internacionais, esses fundos que poderiam investir solidamente aqui, com confiabilidade, sem grandes riscos, com confiança jurídica, percebem que o governo começa a tomar outros rumos do ponto de vista econômico, privilegiando muito mais interesses mais imediatos vinculados especialmente a resultado eleitoral, certamente, vão se evadindo, olhando para outros mercados". Na visão do parlamentar, "a situação vai permanecer até voltar à racionalidade, à responsabilidade".