Multa a catadores gera debate nas esferas de poder de Porto Alegre

Para além das pessoas que trabalham em uma das 16 unidades de triagem parceiras da prefeitura de Porto Alegre, existem muitas outras que vivem do trabalho de catar, separar e vender. Sozinhos ou organizados em grandes grupos, novos na função e motivados pela perda de trabalho durante a pandemia ou com a experiência de ter crescido em meio a pilhas de plástico e alumínio, os catadores vêm sofrendo a pressão das multas, e estão respondendo com mobilizações.

O entendimento que possibilita as penalizações vem do Código Municipal de Limpeza Urbana (Lei Complementar N° 728/2014) que estabelece que o único responsável pela coleta do lixo é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A vereadora Bruna Rodrigues (PCdoB) tenta reverter essa situação para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social e que se valham da atividade para o sustento, com a autoria do Projeto de Lei Complementar N° 016/21, que está em tramitação na Câmara da Capital. Se aprovado, extingue as multas nestas condições e encaminha os trabalhadores para um processo de adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

"Esse assunto é emblemático há muito tempo, e se chegamos a esse ponto, é porque o Executivo tem falhado", expõe a vereadora. Dentro desse contexto, a parlamentar destaca que o volume de material que poderia ser reciclado, mas que não ganha esse destino por falta da devida separação do lixo, é uma perda tanto econômica do valor monetário que acaba sendo enterrado em Minas do Leão, como de demanda de força de trabalho.

A criminalização de ações que vão de encontro à reparação da fome, por exemplo, não devem estar na esfera nem judicial e nem do crime, segundo o Rafael Magagnin, dirigente do núcleo de defesa do consumidor e tutela coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE). Procurados por mais de 50 catadores que foram multados e que buscam uma solução, a instituição tem buscado, de forma administrativa, conversar com o Executivo para resolver a questão. "Pela falta de recurso e de bens, as multas não têm eficácia", destaca o defensor.

Já a aprovação do PL, proposta pela vereadora, é vista com bons olhos por Magagnin: "Seria um primeiro passo para a inclusão dessas pessoas, desenvolvendo ações que levem ao trabalho dentro da lei". Por isso, a DPE tem buscado manter o diálogo com a Secretária de Desenvolvimento Social da prefeitura. "Existe essa receptividade no governo, e estamos caminhando, por isso ainda não recorremos à via judicial", destaca.