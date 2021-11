PSDB e PSB discutem candidaturas ao Piratini

O final de semana teve encontros partidários no Rio Grande do Sul, em que foram discutidas candidaturas e alianças para a disputa eleitoral ao Palácio Piratini em 2022. O PSB, que trabalha com a pré-candidatura do ex-deputado Beto Albuquerque, reuniu militantes em Porto Alegre. O PSDB, que pode lançar o vice-governador Delegado Ranolfo Vieira Júnior, teve atividades na Serra.

São dois nomes que devem entrar na disputa no próximo ano. A menos de 11 meses do pleito, pelo menos oito nomes são cotados para disputar o Piratini. Além de Beto e Ranolfo, o PP já lançou a pré-candidatura do senador Luis Carlos Heinze; o PT, a do deputado estadual Edegar Pretto; e o PSOL, a do vereador Pedro Ruas. Essas cinco pré-candidaturas estão consolidadas e respaldadas em eventos partidários - o caso de Ranolfo passa pela prévia nacional do PSDB, que pode escolher, em duas semanas, o governador Eduardo Leite para disputar o Planalto.

O MDB já anunciou que terá candidato próprio, como fez nas 10 eleições ao governo do Estado desde a redemocratização. O nome será oficializado no congresso estadual da legenda, marcado para 4 de dezembro. O DEM, que está em processo de fusão com o PSL, cogita lançar o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni - mas ele pode migrar para outra sigla acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. O PV deve ter o deputado estadual Rodrigo Maroni como candidato.

Ontem, o congresso estadual do PSB escolheu a nova direção do diretório estadual no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa. Na ocasião, o presidente Mário Bruck foi reconduzido ao cargo. Ele liderava uma chapa construída em consenso dentro do partido, reunindo várias alas do partido.

Depois da posse da nova executiva, o pré-candidato da sigla parabenizou Bruck e lembrou da necessidade de buscar liados para viabilizar a candidatura. A pré-candidatura de Beto já conta com o apoio da Rede e do Solidariedade. "Particularmente, confio nessa composição, acredito nessa unidade. Tenho certeza que o nosso partido unido é mais forte e saberá conduzir, até o mês de julho, as tratativas necessárias com os demais partidos, para compormos uma grande aliança vitoriosa para o governo do Rio Grande do Sul", disse Beto Albuquerque, ao discursar para a militância.

No sábado, o PSDB organizou um evento em Canela, no qual o vice-governador colocou seu nome à disposição para concorrer ao governo do Estado. "Sou um soldado do partido. Estou pronto para defender o legado positivo do nosso governo", afirmou Ranolfo - que acrescentou que está pronto para defender a gestão do governo Eduardo Leite, da qual, além de vice, é secretário de Segurança. O presidente estadual da sigla, deputado federal Lucas Redecker, garantiu que a sigla terá candidato em 2022. Leite já descartou disputar o Piratini, mesmo perdendo a prévia nacional do PSDB.