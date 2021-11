Com apoio da Rede, PSB fortalece campanha de Beto Albuquerque ao Piratini

Neste sábado (6), durante congresso para a eleição do novo diretório estadual do PSB, o partido reafirmou a candidatura do ex-deputado Beto Albuquerque ao Palácio Piratini em 2022 e anunciou o apoio da Rede Sustentabilidade à candidatura do socialista. O evento ocorreu no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Segundo o pré-candidato ao governo do Estado, a aliança com a Rede reedita o pacto promovido em 2014, quando Albuquerque acabou sendo vice-presidente de Marina Silva (Rede) em sua candidatura para a presidência do País, após a morte do então cabeça de chapa do PSB, Eduardo Campos, em queda de avião.

"Estar com a Rede é reviver a luta e o compromisso com um país justo e mais igualitário. Acima de tudo, é estar comprometido com as questões ambientais e o desenvolvimento", ressaltou ele, acrescentando que o partido passará desde já a integrar a equipe de programa do governo para a próxima eleição.

Na mesma linha, Andrézão Costa, porta-voz da Rede no Rio Grande do Sul, classificou o apoio como um reencontro e destacou o fato da educação ter sido escolhida como agenda principal na candidatura do socialista. “Estamos felizes por sermos os primeiros a se aliar na caminhada ao governo do Estado junto com o Beto. Vemos o cenário de 2022 como uma oportunidade para dar dignidade ao povo gaúcho em um momento difícil e acreditamos que esse resgate passa pela educação”, declarou.

Sobre esse tema, o candidato ao governo do Estado condenou os altos índices de evasão escolar e repetência presentes nas escolas gaúchas, a má colocação do ensino fundamental e médio nas avaliações nacionais e a frágil oferta de ensino em tempo integral no ensino estadual. Segundo ele, esses fatores fazem com que os jovens e adolescentes estejam cada vez mais desconectados com as novas exigências do mercado.

Albuquerque adiantou ainda que uma de suas promessas de campanha será a recuperação salarial dos professores. “Há sete anos essa categoria não tem sequer a reposição da inflação, o que é uma injustiça. O professor desmotivado também não ajuda a construir uma educação transformadora”, defendeu.

Principal candidato do campo progressista

Além da Rede, estiveram presentes no evento lideranças de outras siglas, como o ex-prefeito de Porto Alegre e presidente estadual do PROS, José Fortunati, o presidente estadual do PCdoB, Juliano Roso, e o presidente do PDT-RS, Ciro Simoni. O presidente do PT-RS, Paulo Pimenta, participou do evento com uma manifestação enviada em vídeo. Estiveram ainda presentes no congresso do PSB representantes do Cidadania e do Avante.

Albuquerque não esconde a expectativa de ser o principal nome de centro-esquerda nas disputas ao governo estadual no próximo ano. “O nosso diálogo sempre partirá do nosso programa de governo. Já estou vacinado contra a raiva, o ódio e a polarização que desune o Brasil e o Rio Grande do Sul e me dedicarei de forma exaustiva ao diálogo nesse campo progressista”, afirmou.

Definição do novo diretório estadual

Neste sábado, os socialistas debateram ainda os cinco eixos da chamada autorreforma do partido. Trata-se de uma série de mudanças propostas para a atualização do seu programa partidário e que deverão ser confirmadas em congresso nacional da sigla, previsto para o próximo ano.

No domingo (7), ocorrerá a eleição do diretório e da executiva estadual, além da escolha dos delegados para o congresso nacional. O atual presidente interino, Mário Bruck, deve permanecer na presidência.