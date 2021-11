Alcolumbre resiste a marcar sabatina de Mendonça ao STF

Apesar do anúncio de esforço concentrado para a realização de sabatinas no Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) ainda resiste a agendar a análise da indicação do ex-ministro André Mendonça para a vaga do Supremo Tribunal Federal (STF).

Interlocutores do senador dizem que não há acordo para destravar esse caso e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assegurou a prerrogativa dos presidentes de comissão para definir as pautas no esforço coletivo de sabatinas.

Aliados de Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), argumentaram ainda que o senador vem sendo alvo de ataques e de campanha difamatória, o que inviabilizaria que uma data fosse marcada.

O senador está no centro de uma denúncia em reportagem da revista Veja, publicada na sexta-feira passada, sobre um suposto esquema de "rachadinha" em seu gabinete. Em nota, Alcolumbre atribuiu o caso a esses ataques.

A polêmica em torno da sabatina de Mendonça, ex-Justiça e ex-titular da Advocacia-Geral da União (AGU), vem se arrastando há quase quatro meses, desde a indicação de seu nome para uma vaga no STF pelo presidente Jair Bolsonaro, em julho.

Ao receber a mensagem presidencial, Pacheco encaminhou imediatamente para a CCJ, cujo presidente, Alcolumbre, vem desde então a segurando. A própria CCJ está parada, sem reuniões e sessões, há mais de um mês.

Alcolumbre passou a ser pressionado por grande parte dos colegas, que acusavam publicamente o senador de desrespeitar as prerrogativas do Senado e mesmo de envergonhar a casa.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), chegou a colher assinaturas da maioria dos membros da CCJ para pressionar o agendamento da sabatina. Aliados de Pacheco afirmam que a decisão de marcar o esforço concentrado começou a ser costurada durante o feriado prolongado.