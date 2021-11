Morre Luiz Francisco Corrêa Barbosa aos 77 anos

Juiz aposentado e ex-prefeito de Sapucaia do Sul, Luiz Francisco Corrêa Barbosa (PTB) faleceu na manhã desta quinta-feira (4) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Barbosinha, como era conhecido, ganhou notoriedade pela militância em prol dos direitos humanos e do movimento negro. Nos anos 2000, foi advogado de Roberto Jefferson (PTB), no processo do mensalão.

O velório de Barbosa aconteceu ainda, na quinta, ao longo da tarde, no Cemitério Metropolitano de Porto Alegre, onde o corpo foi cremado. Ele tinha 77 anos. As causas da morte não foram divulgadas.

O presidente estadual do PTB, Edir Oliveira, divulgou uma nota nas redes sociais do partido. "Os últimos meses de vida foram de um outro enfrentamento. Uma luta desigual contra as enfermidades, que lhe drenavam as forças e o sabor de viver. Finalmente, aos 77 anos, pela primeira e única vez, cedeu. Entregou a Deus seu destino e o último pedido requerido. Serenamente, esperava o deferimento, para reencontrar sua companheira, que antes partira e com a qual escolhera viver eternamente", relembrou Edir Oliveira.

Antes de se tornar juiz, Barbosa foi oficial do comando do Exército Brasileiro e delegado de polícia. Militava há décadas no Movimento de Justiça e Direitos Humanos, do qual chegou a ser vice-presidente.

Embora tivesse sido criado em uma família trabalhista de Pelotas, só se filiou ao PTB em 1992, depois de ter se aposentado como magistrado. No mesmo ano, concorreu a prefeito na cidade de Sapucaia do Sul, onde viveu por mais de 30 anos. Governou o município de 1993 a 1996.

Dentro do PTB, ocupou cargos na executiva estadual e nacional. Edir Oliveira lembrou a história dentro do partido: "no PTB, único Partido em que militou, Barbosinha ocupou as mais diversas funções no Diretório Estadual e no Diretório Nacional. Da confiança de Roberto Jeferson, foi seu Advogado e conselheiro por muitos anos."

Barbosinha defendeu o hoje presidente nacional do PTB no processo do mensalão. O falecimento do magistrado não despertou comoção somente entre os petebistas. Entre as lideranças políticas que lamentaram a morte do magistrado, estão o senador Paulo Paim (PT) e o deputado estadual Vilmar Lourenço (PSL).