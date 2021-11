Catadores de recicláveis buscam trégua com a prefeitura de Porto Alegre

O assunto foi abordado na coluna "Pensar a Cidade", em 19 de abril. Em protesto na manhã desta quinta-feira (4) em frente a prefeitura de Porto Alegre, um grupo de 112 pessoas da Cooperativa de Trabalho dos Recicladores e dos Papeleiros da Ilha Grande dos Marinheiros, entregou uma contraproposta à que tinha sido apresentada pelo Executivo para resolver a questão das multas que estão sendo aplicadas para aqueles que exercem a função de catador sem estar em convênio formal com o município.

"Queremos o direito de trabalhar", foi a frase mais repetida por aqueles que estavam na manifestação e que buscam uma trégua. "É um serviço que a gente faz há mais de 40 anos, para levar comida para dentro de casa", afirma o cooperado Fernando Rodrigues, de 52 anos.

Os manifestantes presentes em frente à prefeitura relataram que estão sendo tratados como "ladrões de lixo" e que, no dia anterior, um catador autônomo (sem vínculo com os presentes) tinha sido preso. A reportagem não conseguiu confirmar a prisão, nem o nome de quem foi detido. Segundo os relatos, o homem foi liberado após assinar um termo de compromisso para não recolher mais o lixo.

O advogado da Cooperativa, Marcelo Sgarbossa, e mais três representantes dos trabalhadores: Elington Marcelo Dias, Jorge Fagundes e o Venâncio Castro foram recebidos pelo Secretário Municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo, e pelo diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Paulo Marques. A área oferecida para coleta, para as 200 pessoas que integram o grupo, seria de 25% do território urbano. No entanto, são áreas descampadas, onde poucas pessoas vivem, segundo o relato de Fagundes. Isso, afirmou ele, resultaria em um recolhimento pequeno de resíduos perto do necessário para garantir renda para todos os cooperados.

Sgarbossa explicou que eles propuseram cobrir, por seis meses, 12 bairros, deixando os demais para a coleta regida pela Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa), mas mantendo a coleta nos condomínios, onde já é feita há muito tempo. "Atendo 20 condomínios, há 32 anos, sempre fazendo um trabalho de educação ambiental", relata Fagundes. Fora isso, o representante alega que foi entregue à prefeitura uma proposta de formalização do trabalho, mas que as exigências burocráticas do governo inviabilizaram as tratativas.

Ao sair da reunião, Sgarbossa informou que o governo não aceitou a proposta: "Se aceitássemos os bairros, os catadores teriam que abrir mão dos lugares que costumam recolher", declarou. Como não houve consenso, o advogado informou que Trogildo se comprometeu a retomar o assunto na próxima semana para uma reavaliação das áreas propostas.

Em nota, o município se manifestou dizendo que reafirma a sua intenção de formalizar a atividade, permitindo que os trabalhadores prestem serviço por meio de contrato com uma cooperativa. Desde maio, um grupo de trabalho do governo atua junto com os representantes dos recicladores para construir uma alternativa legal para a atividade da categoria.