Arthur Lira pauta votação da PEC dos Precatórios e autoriza voto remoto

Em uma tentativa de aumentar o quórum de parlamentares e aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu permitir que os deputados que estiverem em missão oficial no exterior possam votar à distância. Cerca de 20 parlamentares que estão na Europa para reuniões relacionadas ao G20 e à COP26 foram beneficiados pela decisão.

Lira convocou sessão deliberativa para votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios nesta quarta-feira (3), às 18h - um ato incomum, já que os deputados não costumam vir a Brasília em semanas com feriado. A escolha de um horário tardio foi uma tentativa de aumentar a presença de parlamentares no plenário enquanto os líderes tentavam um acordo em torno do texto.

Por ser uma PEC, é preciso obter, no mínimo, 308 votos favoráveis. O PT, que possui a segunda maior bancada, com 53 deputados, já deixou claro que pretendia votar de forma unificada contra o texto, mas havia negociações com PDT e PSB em torno dos precatórios dos professores. Até o fechamento desta edição a PEC não havia sido votada.

Para haver margem de segurança a favor da proposta, o governo precisava de ao menos 450 deputados na casa, que retomou as sessões presenciais na semana passada.

Na ocasião, a exigência da presença física dos deputados comprometeu as votações. Sem segurança para colocar o tema em plenário, Lira decidiu adiar a análise da PEC para esta quarta, data em que o governo esperava ter os votos necessários para aprová-la.