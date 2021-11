Datena deixa o PSL e assina ficha no PSD, de Gilberto Kassab

José Luiz Datena decidiu deixar o PSL e migrar para o PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. O apresentador confirmou a mudança de sigla durante o programa Melhor da Tarde, da TV Band, nesta terça-feira (2). "Desta vez, confirmo que vou ser candidato mesmo. A quê? A que o partido definir. Por enquanto, o candidato do PSD (à Presidência) é o Rodrigo Pacheco, mas se quiserem que eu ajude o Pacheco, posso ajudar. Mas desde o começo, desde que comecei a conversar com o PSL, conversei com a Janaina (Paschoal), que me fez o convite, disse que meu objetivo era o Senado. Ela queria que fosse candidato ao governo, mas meu objetivo sempre foi de fato o Senado", disse.

Em junho, Datena foi lançado pelo PSL como pré-candidato à presidência. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em outubro, no entanto, Luciano Bivar, presidente da sigla que está em processo de fusão com o DEM para formar a União Brasil, disse que precisaria conversar com a cúpula do novo partido para decidir o que fazer em relação ao tema.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), deixou o DEM para se filiar ao PSD no final de outubro. Ele tem sido apresentado por Kassab como sua proposta presidencial alternativa ao PT e a Jair Bolsonaro. Esta não é a primeira vez que Datena considera concorrer a um cargo eletivo na política. Até então, todas as vezes que esboçou disputar uma vaga acabou desistindo.