Deputados querem barrar auxílio-saúde no TCE

O pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu nesta semana, por unanimidade, que não é necessária a aprovação de lei para autorizar o pagamento de auxílio-saúde aos conselheiros, membros do Ministério Público (MP) de Contas e servidores ativos e inativos. Com isso, o TCE pode instituir o benefício através de uma normativa interna, sem precisar passar por uma votação no plenário da Assembleia Legislativa. A decisão repercutiu no Parlamento gaúcho, onde alguns parlamentares já discutem maneiras para barrar o benefício, caso seja concedido.

O presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios da Assembleia, deputado estadual Fábio Ostermann (Novo), alertou que, se a corte realmente publicar a normativa autorizando o pagamento do auxílio-saúde, os parlamentares irão protocolar novos projetos para barrar o pagamento. "Não podemos ficar calados frente a mais um privilégio injustificável para a elite do funcionalismo gaúcho", criticou Ostermann.

A Assembleia Legislativa deverá votar, em novembro, os projetos de decreto legislativo (PDLs) que buscam barrar o pagamento do auxílio-saúde para o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Esses órgãos instituíram o benefício em março, com o objetivo de custear despesas médicas com planos de saúde, assistência psicológica e tratamento odontológico. O valor do auxílio é de até 10% dos vencimentos do beneficiário - que vão desde os servidores em postos operacionais até a cúpula dos orgãos. No caso de um magistrado, por exemplo, o valor chegaria a cerca de R$ 3,5 mil.

No mesmo mês em que o benefício foi instituído nesses órgãos, 25 deputados estaduais de nove bancadas assinaram os PDLs que buscam barrar as resoluções que autorizam o pagamento do benefício. A tese é que, para instituírem o auxílio-saúde, seria necessário a aprovação de um projeto de lei no plenário da Assembleia.