Planalto teme que Pacheco amplie entraves ao governo

A filiação ao PSD do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), e as especulações sobre sua intenção de disputar as eleições presidenciais de 2022 acenderam um alerta no Palácio do Planalto em relação a possíveis impactos na pauta governista no Congresso Nacional. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) temem que o senador adote cada vez mais uma postura de candidato e que, consequentemente, projetos importantes para o governo fiquem prejudicados. Hoje, o Senado é o maior obstáculo da articulação política do governo.

Pacheco se filiou ao PSD em 27 de outubro, movendo mais uma peça no xadrez eleitoral de 2022 para se tornar um eventual adversário do presidente. A cerimônia, com toda a pompa de "terceira via" e críticas do senador à polarização Luiz Inácio Lula da Silva (PT) versus Bolsonaro, chamou a atenção do Planalto. A pauta do governo no Senado tem enfrentado dificuldades desde o início do ano. Interlocutores de Bolsonaro dizem ser impossível ter previsibilidade de qualquer votação na casa. O Senado causou ainda meses de desgaste para o Planalto durante o funcionamento da CPI da Covid.