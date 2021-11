Centrão no domínio da pauta

A aliança entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o Centrão tende a se fortalecer ainda mais. Progressistas dão como certo o desembarque de Bolsonaro no partido, e com isso, haverá um salto de crescimento da bancada do PP no Congresso Nacional, o que aumentaria as verbas do fundo partidário, além de conquistar mais tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV no próximo ano, sonho de todos os candidatos.

Queda de braço

A queda de braço entre Paulo Guedes e os partidos que compõem o Centrão fica cada vez mais explícita depois que o bloco passou a comandar os ministérios da Casa Civil e da Secretaria de Governo, com Ciro Nogueira (PP) e Flávia Arruda (PL) - não esquecendo o deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Bolsonaro na Câmara.

Articulação com o Congresso

O bloco partidário, que se fortalece cada vez mais, já assumiu as articulações com o Congresso, onde se incluem o controle da destinação das verbas bilionárias de emendas parlamentares. O grande desafio do Centrão é fazer andarem as pautas prioritárias do governo. Entre elas, programas sociais como o Auxílio Brasil, projetos como a reforma do Imposto de Renda e a PEC dos Precatórios. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL, foto), "90% do partido já está alinhado, e chegaremos a 100%". Ele trabalha para vencer resistências a Bolsonaro, principalmente no Norte e no Nordeste.

Bolsonaro rumo ao PP

Na opinião do deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), "não existe nenhuma novidade em o presidente Jair Bolsonaro buscar o rumo do PP. Olhando o cenário que está se desenhando, uma coisa é certa: Bolsonaro precisa fazer uma opção partidária. O Centrão já comanda tudo. Também não é nenhuma novidade que o governo é refém do Centrão. Isso todo mundo já sabe". O que tem de novo, na análise de Heitor Schuch, "é o fato de que o senador Rodrigo Pacheco (ex-DEM) se filiou ao PSD, e ele não bota prego sem estopa, como diz o gaúcho. Ou ele é candidato a presidente ou a governador, ou acabará sendo candidato a vice", pontuou o parlamentar.

Sonho de consumo do Lula

"E pelo que me disseram", comenta Schuch, "é o sonho de consumo do (ex-presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT). Então por ali, o alto clero vai se entender: ou por um lado ou pelo outro. Certamente vão fazer uma análise das pesquisas e dos números e vão escalar o time."

Reeleição improvável

A reeleição de Bolsonaro, no entendimento de Schuch, "é muito improvável porque o Centrão vai se envolver com qualquer um que for presidente. O Centrão é sempre governo. O Centrão não vive sem ter governo. O Centrão não sabe o que é ser oposição ou ser independente".