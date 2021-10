Empresas podem doar para fundo de incentivo ao esporte e abater valor do ICMS

As empresas gaúchas têm até o dia 20 de novembro para contribuir com o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (Feie), que permite que elas abatam do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até 100% do valor doado ao fundo. Quanto maior a contribuição, maior o percentual que poderá ser abatido do ICMS. Conforme a Secretara Estadual do Esporte e Lazer, os recursos ao Feie financiarão editais para a seleção de projetos que promovam o desenvolvimento do esporte, desporto e paradesporto na sociedade gaúcha.

O chamamento público, convidando as empresas gaúchas a contribuírem com o fundo, foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. O titular da pasta de Esporte e Lazer, Danrlei de Deus (PSD), afirma que as doações ao Feie possuem regras mais claras agora, o que facilita a contribuição das empresas. "As empresas financiadoras poderão compensar até 100% do valor aportado do ICMS a recolher, compensando integralmente o valor, a partir de (doações de) R$ 300.000,00. A proposta dessa chamada pública é viabilizar o apoio para a formação de novos atletas que irão representar o Rio Grande do Sul em competições olímpicas e paralímpicas. Ainda incentivar atividades desportivas educacionais e propiciar a realização de atividades sócio desportivas que gerem inclusão e cidadania", projetou Danrlei.