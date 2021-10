Fake news massivas poderão levar à cassação em 2022

No julgamento sobre a chapa presidencial Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, de 2018, o ministro Alexandre Moraes, que será presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano que vem, disse que se houver disparo em massa de fake news nas eleições de 2022 os responsáveis serão cassados e "irão para a cadeia por atentar contra as eleições e a democracia". No caso julgado nesta quinta-feira (28), porém, os ministros se alinharam à maioria no sentido de que não foram juntadas provas suficientes para a cassação de Bolsonaro e Mourão.

Os integrantes da corte acompanharam o voto do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Luís Felipe Salomão. O magistrado afirmou que "inúmeras provas" apontam que desde 2017 pessoas próximas a Bolsonaro atuam de maneira permanente para atacar adversários e, mais recentemente, as instituições. Disse ainda que a prática ganha "contornos de ilicitude".

O ministro, que é relator do caso no TSE, disse que estão "presentes indícios de ciência" de Bolsonaro sobre a produção de fake news, mas defendeu que a ausência de provas sobre o teor das mensagens e o modo com que repercutiram no eleitorado impedem que seja imposta a pena de cassação.

As duas ações são de autoria do PT e foram apresentadas após a Folha publicar que empresas compraram pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT via WhatsApp, em contratos de até R$ 12 milhões.

No julgamento, o TSE também fixou uma tese para orientar a Justiça Eleitoral em julgamentos sobre esquemas de disseminação de fake news via aplicativos de mensagens. A orientação aprovada estabelece que é possível enquadrar esse tipo de esquema como abuso de poder político e também como uso indevido dos meios de comunicação passíveis de levar à cassação de mandato. A tese determina que para que haja a imposição dessa pena são necessários verificar cinco parâmetros. São eles: teor das mensagens e se continham propaganda negativa contra adversário ou fake news; verificar se o conteúdo repercutiu perante o eleitorado; ver o alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas; grau de participação dos candidatos; e se a campanha foi financiada por empresas.

Nesse ponto, apenas Horbach divergiu. Ele afirmou que não concorda com a ideia de considerar o abuso em aplicativos de mensagens como uso indevido dos meios de comunicação. Fachin, por sua vez, votou a favor da tese, mas contra a fixação dos cinco parâmetros. Horbach se posicionou contra a ação apresentada pelo PT, e disse que não foi comprovado quais seriam o conteúdos das mensagens e a repercussão e abrangência que tiveram no pleito. Para o ministro, não é possível afirmar que existiu um esquema de disparo em massa de mensagens em benefício de Bolsonaro em 2018.