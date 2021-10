PSD já tem candidato ao Planalto

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MG), filiou-se oficialmente, nesta quarta-feira (27), ao Partido Social Democrático (PSD), partido do ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O presidente do Senado integrava o Democratas.

Palácio do Planalto

Logo após a filiação, Gilberto Kassab anunciou o senador de Minas Gerais Rodrigo Pacheco (foto) como candidato ao Palácio do Planalto: "Quero dizer que Rodrigo Pacheco será pré-candidato do partido à presidência em 2022", comunicou o presidente da legenda durante o ato solene de ingresso do novo quadro partidário.

Discurso conciliador

Num discurso moderado e conciliador, focando nas desigualdades e na retomada da economia, o mineiro Rodrigo Pacheco afirmou: "Não podemos tolerar um País com base agrícola e pecuária, ter cidadãos passando fome e buscando comida no lixo". Pacheco frisou que "o Brasil passa por um momento grave, e precisa de decisões a favor dos brasileiros".

Cansados e descrentes

"Hoje estamos todos cansados e descrentes. Estamos cansados de viver em meio a tanta incerteza, a tanta incompreensão e intolerância. Uma sociedade dividida, em que cada um não admite o contrário e não aceita a existência do outro, nunca irá chegar a lugar algum", assinalou o pré-candidato do PSD à presidência da República.

Juscelino Kubistchek

Com auditório lotado, o evento de filiação de Rodrigo Pacheco foi realizado no auditório do Memorial JK, em Brasília. A escolha do local, segundo o partido, é uma deferência ao ex-presidente Juscelino Kubistchek (1956-1961).

Mulher brasileira

Presidente regional do PSD no Distrito Federal, ex-senador e ex-governador, Paulo Octávio abriu a cerimônia destacando a importância daquele momento, em nome também do Memorial JK. Discursou: "Este templo, construído pela força da mulher brasileira, representada por Dona Sarah Kubistchek, com muita tenacidade, num momento difícil, nos deu esse legado".

História do Brasil

"No mais alto ponto de Brasília, um memorial, que não só homenageia a história do fundador, mas homenageia a história do nosso Brasil hoje", destacou Paulo Octávio. A presidente do memorial é Maria Cristina, neta de JK e esposa de Paulo Octávio.

Segunda maior bancada

O presidente regional do PSD concluiu seu pronunciamento saudando a bancada de Minas Gerais, com seu extraordinário feito, de ter três senadores do mesmo partido: "Antonio Anastasia, Carlos Viana e Rodrigo Pacheco, todos do PSD''. Com a filiação do presidente do Senado, o partido de Gilberto Kassab passa a contar com 12 senadores, a segunda maior bancada da casa.

Botar o bloco na rua

Para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), agora é hora de botar o bloco na rua. Os partidos que têm um nome, os grandes partidos que têm capilaridade; têm sim apresentado seus nomes para que se tornem conhecidos da opinião pública. O MDB é óbvio que não pode ficar de fora. "Eu advogo e vou estar onde quer que o Brasil precise de mim. Missão não se discute, se cumpre."