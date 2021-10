Mourão participa de lançamento de livro sobre escolas cívico-militares em POA

O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, participa do lançamento do livro ”Escola Cívico-Militar: Uma Esperança para o Brasil” na manhã desta quarta-feira (27), às 10h, no Colégio Militar de Porto Alegre. A obra foi escrita pelo deputado estadual Tenente-Coronel Zucco, autor da lei que implantou o sistema cívico-militar no Rio Grande do Sul.

O livro contém prefácio do General Hamilton Mourão, que foi aluno dos colégios militares do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. “A escola cívico-militar se constitui em importante ferramenta para o resgato do ensino básico e médio, além de forjar uma juventude para ser a base pensante para um Brasil mais forte e pujante”, escreveu na abertura da obra.

Para o Tenente-Coronel Zucco, o evento reitera um modelo vitorioso em todos os lugares onde foi implementado. “A qualidade do ensino pode ser comprovada no desempenho das escolas que adotaram o modelo com base nos indicadores de qualidade do MEC”, argumenta. O parlamentar explica que o livro, contendo 49 capítulos, faz um resgate da história do modelo cívico-militar no Brasil, no mundo e no Rio Grande do Sul, além de enfocar detalhes do tipo de ensino ministro nestes estabelecimentos.

Zucco explica que o sucesso do modelo se deve, também, à conjugação de características como ensinamentos cívicos, cumprimento de regras, culto aos valores nacionais, prática diária da disciplina, respeito e o correto entendimento da hierarquia.