Governo federal não tem votos para reforma administrativa, projeta presidente do Sintergs

O diretor-presidente do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs), Antonio Augusto Medeiros, acredita que o governo federal não tem os votos suficientes para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, a chamada reforma administrativa, apelidada de "PEC da Rachadinha" pelos servidores.

Por se tratar de uma PEC, o texto precisa de 3/5 dos votos em duas votações, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. "Para aprovar o relatório na comissão especial (da Câmara), o governo teve que substituir 10 parlamentares, que haviam se convencido que o texto não era bom para o Brasil. Então, nessa etapa, o governo passou com extrema dificuldade, o que indica que ele não tem os 308 votos necessários para aprovar no plenário", pondera.

Na avaliação de Medeiros, a proposta é "catastrófica" por dois motivos, basicamente. "O primeiro deles é que abre espaço para a privatização e terceirização de todos os serviços públicos, seja nas esferas federal, estadual e municipal", explica o sindicalista - que acredita que isso vai na direção oposta de outros países, que perceberam a importância do Estado durante a pandemia.

A segunda razão é que a PEC acabaria com a estabilidade. Para o diretor-presidente do Sintergs, isso deixaria os servidores suscetíveis a "governos da ocasião", que poderiam demitir os trabalhadores, caso não façam que os políticos quiserem. Também facilitaria o aumento de indicações políticas, além de favorecer esquemas de corrupção - como as "rachadinhas" (quando o servidor devolve parte do salário ao padrinho político).

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Medeiros avalia ainda a situação do funcionalismo gaúcho. Ele sustenta que as reformas aprovadas pelo governo Eduardo Leite (PSDB) em 2019 causaram um "confisco" no salário dos servidores.

Jornal do Comércio - Um dos argumentos para a reforma administrativa é que o País precisa diminuir o tamanho da máquina, o que inclui o gasto com pessoal. O custo com o funcionalismo é o maior problema das finanças?

Antonio Augusto Medeiros - De forma nenhuma. Os dados são maquiados dentro dessa lógica, na tentativa de naturalizar a austeridade fiscal. Quando os defensores da PEC 32 apresentam os gastos com os servidores, eles mostram só as despesas primárias. Não consideram todas as despesas. Deixam de fora aquelas com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Então, (quando mostram os gastos da União) eles retiram (do orçamento) o que é pago para o capital financeiro, que é o maior gasto brasileiro (conforme a Auditoria Cidadã da Dívida, o gasto com a dívida pública comprometeu 39,08% do orçamento de 2020; o segundo maior gasto foi com a previdência, que consumiu 20,34% dos recursos da União). Então, ao omitir o maior gasto da União, há a tentativa de construir uma narrativa que não condiz com a realidade, na tentativa de facilitar a implementação de mais arroxo e diminuição do Estado brasileiro.

JC - Os apoiadores da reforma administrativa costumam partir do pressuposto de que o serviço público é menos eficiente que a iniciativa privada. Por isso, a PEC 32 seria necessária para qualificar os órgãos públicos.

Medeiros - Não sei de onde saem os números que, supostamente, validariam a afirmativa de que o serviço público é menos eficiente. Na verdade, o serviço público do Brasil é eficiente, apesar dos ataques ao serviço público, do total desestímulo da atividade pública. O País está passando por uma política de desestruturação do serviço público. O governo ataca o servidor, dificulta a atividade pública, congela os salários, tenta tirar as garantias constitucionais do trabalhadores... e depois tenta colocar (os problemas do Brasil) na conta dos servidores.

JC - Qual a sua avaliação da PEC 32?

Medeiros - A PEC é catastrófica, por vários motivos. O primeiro deles é o artigo 37-A, que abre espaço para a privatização e terceirização de todos os serviços públicos, seja nas esferas federal, estadual e municipal. Creio que o principal objetivo da reforma administrativa é entregar o Estado nacional para a inciativa privada. Aliás, essa é mais uma coisa que o Brasil está na contramão do resto do mundo: em função da pandemia de Covid-19, ficou evidente o papel do Estado de fazer os investimentos necessários para superar a pandemia e o pós-pandemia. Além disso, a possibilidade de privatização e terceirização da saúde, educação e outros serviços atenta contra o que foi construído na Constituição Cidadã de 1988: o artigo 6º da Constituição garante os direitos sociais a educação, saúde, trabalho, infância... Isso fica prejudicado, ao abrir a possibilidade de privatizar, mercantilizar o serviço público.

JC - Muitos servidores temem que a PEC acabe com a estabilidade no serviço público. Como vê essa questão?

Medeiros - Sabe por que chamamos essa proposta de PEC da Rachadinha? Porque ela tira toda a segurança do servidor público, que é um agente que representa o Estado, não o governo. No momento que a PEC tira a estabilidade, diminui a possibilidade de concurso, o servidor fica em uma posição precarizada, temporária, sob ameaça de demissão. Essa situação dificulta a própria atividade pública que o servidor tem que executar, porque ele fica suscetível ao governo da ocasião, que pode demiti-lo se ele não atender aos interesses daquele governo específico. A vulnerabilidade aos interesses de políticos abre espaço para esquemas como a rachadinha, para a facilitação. Então, a PEC coloca o Estado nacional como tendo um dono, o servidor acaba sendo um funcionário não do Estado, mas do governo de ocasião.

JC - Os apoiadores da PEC 32 que sustentam a tese da ineficiência do serviço público atribuem isso à estabilidade. Qual a sua avaliação?

Medeiros - O objetivo da estabilidade não é dar uma garantia para o servidor, mas sim para o serviço público. A ideia é garantir que o servidor desempenhe a sua atividade da melhor maneira possível, mesmo que isso desagrade o governo da ocasião. A estabilidade permite que o funcionário público execute sua atividade pública sem nenhuma interferência política. Por exemplo, foi um servidor público do Estado que denunciou a compra indevida das vacinas (contra Covid-19). Se ele não tivesse estabilidade, poderia ter sido demitido, como represália por ter feito o seu trabalho. É justamente isso que a PEC facilita.

JC - O senhor mencionou a posição precária em que a PEC colocaria os servidores. Como isso aconteceria exatamente?

Medeiros - A PEC 32 implementa um ajuste fiscal dentro da constituição brasileira, com a possibilidade de arrocho salarial de até 25% dos servidores, através da redução da jornada de trabalho. O texto também ataca o direito de greve, uma vez que permite a contratação irrestrita de servidores temporários por até 10 anos. Então, no momento que houver uma paralisação (dos servidores), o Estado teria autorização para contratar servidores temporários para cumprir a mesma função.

JC - A PEC 32 não afeta alguns setores do serviço público, como militares, parlamentares, membros do Ministério Público e Judiciário. Como avalia isso?

Medeiros - Embora os servidores do Judiciário sejam afetados pela proposta, o topo do Judiciário, dos militares e de outros setores não serão atingidos. Isso mostra que é uma falácia completa o argumento (dos defensores da reforma administrativa) de que o texto diminuiria as desigualdades (dentro do serviço público). A proposta não mexe nos maiores salários. Inclusive, a PEC abre brecha para que os maiores salários superem o teto constitucional, porque trabalha com a revogação do parágrafo quinto do artigo 39. Esse parágrafo diz que o Estado poderá estabelecer a relação entre maior e a menor remuneração dos servidores públicos. Então é uma brecha para a extrapolação do teto remuneratório dos servidores.

JC - A PEC precisa ser aprovada em dois turnos, com 3/5 dos votos dos parlamentares. Qual é a expectativa quanto à votação?

Medeiros - A partir da ameaça que a PEC 32 representa, o movimento sindical dos servidores públicos, incluindo as centrais sindicais, constituíram uma unidade histórica em defesa do serviço público e da Constituição Cidadã de 1988. Então, a pressão (sobre os parlamentares) está sendo feita de forma organizada, seja em nível nacional, estadual ou municipal. E está surtindo efeito. Para aprovar o relatório na comissão especial que analisa a PEC 32, o governo teve que substituir 10 parlamentares, que haviam se convencido que o texto não era bom para o Brasil. No lugar desses deputados, a base governista colocou parlamentares favoráveis ao texto para conseguir os 28 votos necessários à aprovação da matéria na comissão. Então, nessa etapa, o governo passou com extrema dificuldade, o que indica que ele não tem os 308 votos necessários para aprovar no plenário da Câmara dos Deputados.

JC - Aqui no Rio Grande do Sul, o governo Eduardo Leite também promoveu uma reforma administrativa em 2019. Além disso, aprovou uma reforma da Previdência, inspirada na aprovada pelo Congresso Nacional, que também afetou os servidores públicos. Como avalia essas mudanças?

Medeiros - O governo Leite fez um confisco do salário dos servidores. De um lado, a reforma da Previdência fez os aposentados pagarem novas alíquotas (de 7,5% a 22%). Como o valor dessas alíquotas é descontado da aposentadoria dos servidores inativos, muitos deles tiveram redução dos vencimentos a partir da implementação da reforma da Previdência aqui no Estado. Ou seja, tiveram um confisco dos seus rendimentos. Aliás, estamos discutindo na Justiça, junto com a União Gaúcha da Previdência, a possibilidade de rever esse ataque aos trabalhadores, principalmente aos aposentados, que precisam da aposentadoria para sobreviver em um período crucial das suas vidas. Ainda mais no contexto dramático pelo qual passam os servidores gaúchos, de congelamento salarial por sete anos, perda de quase metade do poder de compra nesse período (46,5%, segundo a inflação medida pelo INPC), de parcelamento dos salários por 57 meses, o que deixou muitos trabalhadores endividados até hoje.

JC - E quanto à reforma administrativa?

Medeiros - Ao retirar vários direitos dos trabalhadores, essa reforma fez com que a carreira no serviço público deixasse de ser promissora. Entre os direitos que o governo extinguiu, estão todas as progressões dos vencimentos, os avanços temporais, as possibilidades de licença-prêmio, a mudança nas regras da licença sindical, que dificulta a atividade sindical, prejudicando a organização dos trabalhadores. Diferentemente da iniciativa privada, em que há a possibilidade de avanço na carreira e o dissídio (para reajustar os salários), não temos nenhuma progressão na carreira e estamos com os vencimentos congelados há sete anos. Então, depois da reforma, as carreiras não estimulam mais que os trabalhadores venham para o serviço público, que é o setor que implementa as políticas públicas dos governos. Inclusive, há perda de servidores...

JC - Os servidores estão saindo do serviço público?

Medeiros - O serviço público estadual já perdeu mais de 30 mil trabalhadores de 2015 a 2021. Muitos se aposentaram, muitos abandonaram a atividade. Por exemplo, em 2014, houve um concurso público da Secretária Estadual da Agricultura, no qual 30% dos aprovados eram de outros estados. Isso significa que o Rio Grande do Sul atraía talentos para a atividade pública. Mais da metade desses jovens (que passaram no concurso em 2014) já abandonaram, porque essa política adotada pelo governo afasta os talentos do serviço público gaúcho.

JC - O governador Eduardo Leite sustenta que conseguiu colocar os salários em dia, por conta das reformas. Como avalia essa afirmação?

Medeiros - Ele conseguiu botar as contas em dia, através do sacrifício, do confisco do salário dos servidores. Quando ele diz isso, fica evidente que ele está estrangulando e sangrando uma parte dos trabalhadores, que executa, inclusive, as políticas públicas do Estado. Assim como no nível federal, (ao propor o ajuste fiscal) o governo do Estado considera só despesas primárias, não considera o que se paga de outras despesas, como a dívida com a União que o Estado está pagando há décadas. Então, a argumentação do governo demonstra que ele colocou em dia (as contas do Estado) a partir do sangue dos trabalhadores do serviço público, o que é muito triste, porque indica o desestímulo da atividade pública.