Dia do Aviador: Bolsonaro entrega medalhas ao filho Flávio, a ministros e aliados

Ao lado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta sexta-feira (22) de solenidade alusiva ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira, na Base Aérea de Brasília e fez entrega de medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico ao filho senador, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e aos ministros Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Milton Ribeiro (Educação) e Wagner Rosário (Controladoria-geral da União).

Outros aliados do governo igualmente foram agraciados com a condecoração. Entre eles, os deputados federais Hélio Lopes (PSL-RJ) e Carla Zambelli (PSL-SP), da tropa de choque de Bolsonaro no Congresso Nacional. Mais distante do Executivo, o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) recebeu a medalha, além de servidores da FAB e embaixadores. O Podemos articula a candidatura do ex-ministro da Justiça Sergio Moro à Presidência da República.

Em um gesto incomum, Bolsonaro chegou ao evento utilizando máscara de proteção contra a Covid-19. Poucos minutos depois, contudo, deixou de fazer uso do item, recomendado por especialistas para reduzir as infecções pela Covid-19.