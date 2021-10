Comissão conclui votação da PEC dos Precatórios; texto vai a plenário

A comissão especial que analisa a PEC dos precatórios concluiu na noite desta quinta-feira (21), a votação do texto, que adia o pagamento de parte das dívidas judiciais do governo e altera a regra de correção do teto de gastos. Combinadas, as mudanças vão abrir R$ 83,6 bilhões no teto em 2022, segundo cálculos do governo revelados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O governo Jair Bolsonaro terá esse espaço à disposição no ano em que o presidente buscará a reeleição.