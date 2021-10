PSD discute participação feminina

O diretório estadual do PSD gaúcho organiza uma live na próxima segunda-feira (25), às 19h, com o objetivo de ampliar participação feminina nas eleições de 2022. O encontro encerra as lives do projeto Mulher Conecta. Entre as lideranças do partido que participarão da live, estão a deputada estadual da Bahia, Ivana Teixeira Batos; a prefeita reeleita de Cristal, Fábia Richter; a presidente estadual da sigla e do PSD Mulher, Letícia Boll Vargas; a prefeita de São José do Sul, Juli Bender; e a vereadora de Porto Alegre, Cláudia Araújo.