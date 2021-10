MDB mobiliza filiados de cinco regiões para discutir candidatura

O MDB gaúcho reúne nesta sexta-feira (22), a partir das 19h, em Caxias do Sul, a militância de cinco regiões do Estado, para discutir a formulação do plano de governo que será defendido pelo candidato emedebista nas eleições para o governo estadual em 2022.

Essa será o quinto encontro com esse objetivo, dentro da série batizada de Caminhos do Rio Grande. A reunião deve contar com a participação - presencial e virtual - de filiados de 69 municípios das regiões dos Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste, Serra, Vale do Caí e Vinhedos.

Nos encontros, a direção do MDB gaúcho tem trazido palestrantes para apresentar ideias em diversas áreas.

Em Caxias, o ex-governador Germano Rigotto (MDB) vai mediar uma conversa com o empresário Daniel Randon e o economista Gustavo Grisa, coordenador do plano de governo do MDB. O diretório estadual pretende escolher o candidato a governador no início de dezembro.

A atividade, comandada pelo presidente do diretório estadual, deputado federal Alceu Moreira, contará com a participação de líderes do partido, entre os quais, deputados estaduais e federais.